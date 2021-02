Chi è Zuchtrigel, il nuovo direttore degli scavi archeologici di Pompei

Il 20 Febbraio Gabriel Zuchtriegel è stato nominato Direttore degli Scavi Archeologici di Pompei, succedendo al precedente direttore dopo Massimo Osanna . Questa sua nomina è stata annunciata dal Ministro della Cultura Dario Franceschini che ha scelto il suo nome nella terna indicatagli dalla commissione di concorso.

L’archeologo tedesco è stato già direttore degli Scavi Archeologici di Paestum dal 2015 e nel periodo 2014-2015 è stato anche docente a contratto per la cattedra di archeologia greca e romana all’Università della Basilicata.

Nonostante la sua nomina abbia suscitato alcune polemiche, dall’ex direttore del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna ha lodato il lavoro fatto in precedenza da Zuchtiegel e gli ha augurato buon lavoro “Auguri a Zuchtriegel che ha mostrato a Paestum di saper fare bene. A Pompei serve una persona che si dedichi con passione e professionalità e lui ha un curriculum eccellente anche dal punto di vista scientifico ed è un archeologo che conosce il territorio, cosa estremamente importante per Pompei”. Osanna ha ricordato che Pompei “è un luogo dove è stato fatto moltissimo ma c’è ancora molto da fare. È un luogo dove non bisogna mai abbassare la guardia”.

Gianluca Marrone

Foto 2 di 2



Alternanza Liceo Marone Meta Positanonews