Chi è Marta Bassino, primo oro Italia a Cortina 2021

Marta Bassino trionfa nel gigante parallelo di Cortina e si mette al collo la medaglia d’oro ai Mondiali 2021 di sci. Ma chi è l’azzurra che ha regalato ai colori azzurri il primo podio in questa rassegna iridata? Nata il 27 febbraio del 1996, la 24enne di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) ha iniziato a sciare all’età di due anni con suo padre Maurizio, maestro di sci. Il suo primo trionfo iridato è arrivato a livello juniores a Jasná nel 2014 in gigante, la specialità in cui ha ottenuto i suoi più importanti successi.