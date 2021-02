Chi è Erika Stefani, Ministra alla Disabilità

Erika Stefani (Valdagno, 18 luglio 1971) è un avvocato e politica italiana, ministro per gli affari regionali e le autonomie dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel Governo Conte I.

Entra in politica alle amministrative del 1999 come consigliera del comune di Trissino per la lista civica Insieme per Trissino. Successivamente, ha aderito al partito della Lega Nord, venendo rieletta nel consiglio dello stesso comune alle elezioni amministrative del 2009 con la lista Progetto Trissino-Lega Nord. Durante questo mandato ricopre le cariche di vicesindaco e assessore all’urbanistica ed edilizia privata.

In occasione delle elezioni politiche del 2013, viene eletta al Senato della Repubblica nella circoscrizione Veneto, ancora per la Lega Nord, entrando a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

È stata rieletta al Senato in occasione delle elezioni politiche del 2018 nel collegio uninominale di Vicenza.

Il 1° giugno 2018 giura nella mani del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella come ministro degli affari regionali e delle autonomie nel Governo Conte I tra Lega e Movimento 5 Stelle, fino al 5 settembre 2019, giorno della nascita del Governo Conte II tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali.