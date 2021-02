Chi è Antonino Cannavacciuolo? Le curiosità che non sapevi…

Chi è Antonino Cannavacciuolo? Uno degli chef più amati in Italia e orgoglio della nostra Penisola sorrentina. Scopriamo qualcosa di più su di lui…

Nato il 16 aprile 1975 (Ariete), Antonino Cannavacciuolo è un’istituzione, sia in cucina che in TV. Giudice di Masterchef Italia e conduttore di diversi altri format televisivi, ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e spontaneità. Il suo segreto in cucina? L’equilibrio, da ricercare nella perfetta fusione di mare e montagna, di nord e sud, di tradizione, ricordi e innovazione. Conosciamolo meglio!

Originario di Vico Equense, anche in cucina è molto legato ai sapori della costiera amalfitana e della tradizione campana, in primis il limone.

Per quanto riguarda la sua formazione, dopo il diploma alberghiero, si è perfezionato in ristoranti francesi, in Alsazia e al Grand Hotel Quisisana di Capri (ai tempi capitanato dal maestro Gualtiero Marchesi).

Nella sua carriera ha conquistato due stelle Michelin, ancora prima di approdare in tv. Sul piccolo schermo, invece, lo abbiamo visto a Cucine da incubo, MasterChef Italia, ‘O mare mio, e Celebrity MasterChef (oltre che in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2016). Nel 2019, poi, arriva il suo nuovo programma I menù di Cannavacciuolo, sei puntate all’interno delle quali lo chef presenta 6 menù composti da 5 portate ognuno.

Antonino Cannavacciuolo: figli e vita privata

È sposato con Cinzia, sua moglie e socia in affari. La coppia ha due figli piccoli: Andrea Cannavacciuolo e Elisa Cannavacciuolo. “A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui“, raccontò lo chef a Vanity Fair.

Chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo, Cinzia Primatesta?

Bionda, di successo e curiosamente…vegetariana. Le informazioni in circolazione su Cinzia Primatesta sono davvero poche, siccome è esterna al mondo dello spettacolo. Cannavacciuolo la definisce la sua migliore amica, una donna stupenda. Il loro primo incontro è stato in cucina, nel 1995, e la ristorazione è sempre stata il fil rouge del loro amore. Ai tempi fu infatti la famiglia di Cinzia – attiva da sempre nel campo della ristorazione – ad assumere quel giovane e promettente chef.

“Toni venne a L’Approdo, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo Villa Crespi, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo“, ha raccontato la donna in un’intervista ai microfoni di Italia Squisita.

6 curiosità sullo chef Cannavacciuolo

– Da giovane ha lavorato anche a La Sonrisa, l’attuale location di Il boss delle cerimonia, conosciuta anche come ‘il Castello’.

– Il 2003 è stato un anno decisivo per la sua carriera: ha conquistato la sua prima stella Michelin e allo stesso tempo anche le Tre Forchette del Gambero Rosso.

– È molto attivo sul suo profilo Instagram, dove condivide spesso meravigliosi piatti, scorci della sua intimità e delle sue avventure televisive.

– Dove vive Cannavacciuolo? Sembra che la famiglia si divida tra il lago d’Orta e la Campania.

– Era molto legato a sua nonna, e al sua presenza non lo abbandona mai, come ha confessato a Domenica In:

“Mia nonna è scomparsa più di 25 anni fa, ma per me è sempre presente. Alzo lo sguardo verso di lei sempre, anche ora prima di entrare in studio. Lei era una persona che faceva bene a tutti“.

– È sempre stato conosciuto per la sua stazza importante, ma nel 2020 i suoi hanno inizato a notare un dimagrimento.

“Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant […] Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo“, ha fatto sapere in un’intervita a Oggi.