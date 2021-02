Cetara zona rossa, il sindaco ha deciso di usare misure drastiche dopo i nuovi contagi. Dopo una festa di compleanno in un locale, sebbene fossero state rispettate tutte le regole anti Covid, sono ben dieci i cittadini di Cetara ad essere risultati positivi. Dopo quasi due mesi in cui era stata Covid free, il piccolo paesino della Costiera Amalfitana vede nuovamente salire i contagi.

Leggi anche anteprima Festa di compleanno a Cetara: dieci nuovi positivi

Il sindaco Fortunato Della Monica ha deciso di ricorrere a misure drastiche, dichiarando di nuovo la zona rossa, nonostante la situazione sia sotto controllo.

Noi di Positanonews abbiamo sentito le parole del primo cittadino, il quale ci ha detto: “Siamo subito intervenuti: sono già stati fatti 46 tamponi, mentre tra domani e dopodomani ne verranno effettuati un altro centinaio a tutti i contatti stretti. Sono tutti sotto controllo ed in quarantena. Purtroppo il momento è difficile, bisogna sempre mantenere alta la guardia e siamo pronti ad affrontare questa situazione”.

Anche in Costiera Amalfitana, intanto, i nuovi contagi sono attribuibili alla variante inglese, ragion per cui potrebbe trattarvisi anche questa volta. Per il momento siamo in attesa di altri dati, e fra poco arriverà la comunicazione ufficiale.

La città è stretta vicino all’amministrazione, che, intanto, ha già tracciato tutta la rete dei contatti.