Cetara, truffa agli anziani di falsi operatori ASL che li fanno uscire di casa per il vaccino anti Covid

Cetara, Costiera amalfitana. Incredibile truffa agli anziani che si sta facendo a Cetara in Costa d’ Amalfi, subito denunciata dalla Protezione Civile che si è attivata immediatamente. Dei falsi operatori ASL fanno uscire di casa gli anziani avvisandoli che si devono fare il vaccino anti Covid , un falso ovviamente. Dall’ASL di Salerno non è partito nessun avviso e nessuna vaccinazione è in programma.