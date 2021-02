Cetara, modalità di conferimento dei rifiuti per le persone positive al Covid-19

Cetara. Il Delegato all’Ambiente e all’Igiene Urbana Dott. Biol. Marco Marano rende note le modalità di conferimento dei rifiuti per le persone positive al Covid-19. In base alle linee di indirizzo elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità e come comunicato dalla Regione Campania, i soggetti positivi al Covid-19 NON DEVONO effettuare la raccolta differenziata e i rifiuti da essi prodotti devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano INDIFFERENZIATO.

Dovranno essere utilizzate modalità di imbustamento rinforzato (attraverso l’utilizzo di più buste) e bisognerà riportare all’esterno dell’imballaggio la dicitura “COVID”.

Il ritiro di questi rifiuti avverrà il lunedì ed il venerdì mattina. Quindi, i soggetti interessati dovranno conferirli all’esterno della propria abitazione la domenica ed il giovedì sera.