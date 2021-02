Cetara, il sindaco Della Monica: “Solidarietà per Daniele Milano”

Costiera amalfitana. Il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica mostra massima solidarietà nei confronti del collega Daniele Milano, sindaco di Amalfi, la cittadina che questa mattina è stata colpita da una terribile frana.

“In questo momento già critico per la nostra amata Costiera, rivolgo un caloroso abbraccio al sindaco di Amalfi Daniele Milano per la situazione delicata che sta affrontando. Vedere il proprio paese squarciato dalle montagne che franano e temere per la vita dei propri concittadini è una ferita al cuore che si riapre. Cetara è vicina a tutti gli amalfitani, ai lavoratori, agli studenti che erano passati di lì poco prima.

Il sindaco“.