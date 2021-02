Cetara, Antonia Di Crescenzo si fa onore nel campo della ricerca di Fisica Nucleare

Cetara. Il Comune dedica un post sulla sua pagina Facebook ad Antonia Di Crescenzo che così scriveva: “Vado a caccia di neutrini, le particelle più elusive dell’Universo, e anche di Materia Oscura. Il mio gruppo di ricerca ha un’ampia componente femminile, penso che l’equilibrio tra i generi arricchisca l’ambiente lavorativo”.

Il Comune sottolinea: «È un onore per il nostro paese leggere le parole della nostra giovane concittadina Antonia di Crescenzo, speciale testimonial di questo interessantissimo articolo di Repubblica che rilancia storie e messaggi delle ricercatrici Campane, protagoniste contro le differenze di genere nel campo della ricerca. Le nostre congratulazioni ad Antonia, da sempre una giovane in gamba di Cetara. Ora ricercatrice affermata di fisica nucleare e sub nucleare per il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” della Federico II di Napoli. Un orgoglio Campano ed orgoglio del nostro paese».