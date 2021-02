“La Cavese 1919 comunica che, dopo l’accettazione della richiesta da parte della Lega Pro, prima della gara di domenica tra Cavese e Paganese verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare l’ex difensore aquilotto Fabrizio Bobbiesi”. Addio dunque a Fabrizio Bobbiesi che a 62 anni è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Originario di Pavia, aveva vestito la maglia della Carrarese negli anni di Orrico, periodo di grandi soddisfazioni sul campo tra cui una Coppa Italia, nel 1982-83, ed una Serie B sfiorata. Ha giocato poi, sempre in Serie C1, con Cavese, Mantova e Campania. Aveva grandi doti, calcistiche e soprattutto umane. A Carrara tornava spesso, nella sua casa di Marina di Massa, anche per riunirsi con i vecchi compagni della “grande Carrarese”. Alla vigilia dell’importante derby ha parlato nella consueta conferenza pre-gara il mister Raffaele Di Napoli: “La paganese arriva alla partita preparata e determinata perché abbiamo voglia di fare le cose come si deve. Campilongo è un grande allenatore ma noi cercheremo di farci trovare pronti per sfruttare le occasioni che arriveranno”.