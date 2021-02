Lo scontro salvezza, il derby campano tra Cavese e Paganese, porta la firma di Federico Gerardi. Già al 3′, infatti, Calderini va via sulla sinistra, crossa al centro per il centravanti che devia verso la porta e mette la palla in rete. Vittoria sofferta però per la Cavese che, nonostante il vantaggio, fatica a gestire la partita per la grinta degli azzurrostellati, bravi a tenere banco ma rei di non riuscire a concludere. Le occasioni sono tutte per gli ospiti: un tiro di Squillace viene parato da Kucich, al 46esimo anche Onescu deve arrendersi a un miracoloso portiere. Nella ripresa il campo diventa impraticabile per la pioggia incessante ma la Paganese non si arrende e tenta il pareggio prima con Zanini e poi con Mendicino che si concludono con un nulla di fatto. Al triplice fischio, dunque, il sorpasso in classifica dei metelliani che lasciano i “cugini” in coda e mettono nel mirino anche il Bisceglie.

CAVESE (3-4-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini; Natalucci, Scoppa, Matera, Ricchi; Bubas, Gerardi, Calderini. A disp.: Russo, Lulli, De Marco, Favasuli, De Rosa, Cuccurullo, Senese, Gatto, Montaperto, Pompetti, Senesi, Semeraro Allenatore: Campilongo.

PAGANESE (3-5-2): Campani; Cigagna, Sbampato, Sirignano; Mattia, Onescu, Bramati, Gaeta, Squillace; Diop, Raffini. A disp.: Fasan, Esposito, Bonavolontà, Scarpa, Carotenuto, Mendicino, Schiavino, Cernuto, Curci, Antezza, Volpicelli, Zanini Allenatore: Di Napoli.