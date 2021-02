Cava de’ Tirreni. Strada dimenticata, un incidente al mese: lo schianto di domenica sera è il settimo da agosto.

Sette incidenti in sette mesi: s’allunga il bilancio dei sinistri stradali all’incrocio tra via Sabato Martelli Castaldi e viale Guglielmo Marconi. Di fronte all’ennesima tragedia sfiorata verificatasi domenica sera, con il capovolgimento di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta in direzione della vicina scuola “San Giovanni Bosco”, i residenti sono pronti a insorgere. Mentre, infatti, si fa strada la possibilità di una raccolta firme per sollecitare interventi di messa in sicurezza e disciplina della velocità, l’Amministrazione comunale studia azioni deterrenti per evitare che tali episodi possano ripetersi.

«Le mie figlie frequentano la scuola che si trova poco dopo quell’incrocio – ha raccontato la signora Stefania Santoro che, tra l’altro, ha assistito all’incidente di domenica sera -. Scendono da casa e percorrono cento metri a piedi per raggiungere il plesso, non è possibile che al giorno d’oggi debba stare in pensiero a ogni strombazzata di clacson o brusca frenata. L’incidente di domenica sera è stata davvero una scena orribile, fortuna che non ci siano state conseguenze più gravi. Se un passante si fosse trovato sulla traiettoria di quell’auto mentre si capovolgeva ora staremmo parlando di ben altro».

E Mario Lamberti , altro residente, aggiunge: «Abbiamo chiesto i dissuasori di velocità, i dossi, il ripristino dei semafori, ma per ora non abbiamo avuto riscontri. Una soluzione, ad ogni modo, dev’essere trovata, considerato che è inutile appellarsi al buon senso degli automobilisti. Per questo motivo stiamo valutando la possibilità di preparare una raccolta firme da presentare al Comune, al Comando di Polizia Locale e al Commissariato di Pubblica Sicurezza».

Dei sette sinistri verificatisi dallo scorso agosto ad oggi, infatti, almeno quattro si sono rilevati particolarmente gravi. Quello di domenica sera è stato causato da una coppia risultata poi positiva all’alcool test. I due, a bordo della propria vettura (una Volkswagen Tiguan), procedevano a velocità sostenuta lungo via Sabato Martelli Castaldi, quando, all’altezza dell’incrocio con viale Marconi, hanno bruscamente sterzato per evitare un veicolo che sopraggiungeva da sinistra. La Tiguan, fuori controllo, ha così impattato contro le macchine parcheggiate e, capovolgendosi, ha arrestato la sua corsa proprio a ridosso del vicino plesso scolastico.

La coppia è rimasta bloccata a bordo dell’abitacolo fino all’arrivo dei soccorsi ed è stata poi condotta al Pronto soccorso del “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, dove sono state riscontrate lievi ferite. In estate, invece, a farne le spese era stata una passante, travolta da un’auto in corsa e fuori controllo, che per le serie ferite riportate fu sottoposta a un intervento di amputazione della gamba. Qualche giorno prima, sullo stesso tratto, era stata investita un’anziana, mentre a dicembre un rocambolesco frontale aveva fatto sbandare due vetture portandole fuori strada per arrestare la loro corsa negli alberi che cingono il marciapiede di viale Marconi.