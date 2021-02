Cava de’ Tirreni, ordinanza di chiusura per il plesso scolastico San Nicola

Cava de’ Tirreni. Il Sindaco Vincenzo Servalli, ha emesso in serata l’ Ordinanza n°91 con la quale si dispone la chiusura per 10 giorni, a partire da sabato 20 febbraio, del plesso scolastico San Nicola di via Abbro, dell’Istituto Comprensivo San Nicola di Pregiato.

Il provvedimento si è reso necessario per motivi precauzionali a seguito della positività al covid 19 riscontrata ad un operatore di accompagnamento del servizio scuolabus del Servizio Istruzione del Comune di Cava de’Tirreni.

Sono state attivate tutte le procedure previste di sanificazione del Plesso e rimesso alla determinazione del dirigente scolastico l’attivazione della didattica a distanza.