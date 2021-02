Cava de’ Tirreni, interventi sul territorio a causa del maltempo

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “L’ondata di maltempo che ha interessato la Regione Campania non ha risparmiato la città di Cava de’ Tirreni. La macchina della Protezione Civile Comunale, guidata dal Sindaco Vincenzo Servalli e dall’Assessore Germano Baldi, è stata costantemente impegnata con i tecnici comunali, la Polizia Locale, i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, Mani Amiche e CRI, in particolare sulle zone pedemontane per alcuni smottamenti che hanno interessato via P. Di Domenico, il Contrapone, e via Diecimare, dove si sono verificati gli smottamenti più considerevoli.

Alle 20.30 circa di martedì, in via Diecimare una frana ha completamente ostruito la strada comunale isolando una decina di famiglia che abitano a monte del movimento franoso, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale agli ordini del Cap. Senatore che ha immediatamente provveduto a circoscrivere la zona pericolosa allertando la Protezione Civile.

Anche al Contrapone alcune famiglie sono rimaste isolate per diverse ore nella notte di mercoledì, le operazioni di rimozione del terreno dalla carreggiata si sono protrarre fino alle ore 3 di questa mattina, supervisionate dal Lgt. Matteo Senatore. Le squadre di monitoraggio, della Protezione Civile, coordinate da Francesco Loffredo e guidate da Felice Sorrentino, hanno costantemente controllato i punti critici delle zone rosse a rischio idrogeologico R3 R4 visto lo stato di preallarme per superamento delle soglie pluviometriche. Sono in corso gli interventi e le attività anche con la Provincia per la messa in sicurezza, e ripristino della viabilità. Ai proprietari dei terreni è stato chiesto di provvedere a mantenere in sicurezza i propri fondi e di attivarsi per regimentare le acque piovane ed impedire eventuali smottamenti”.