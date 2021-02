Cava de’ Tirreni, da Medicina a Cardiologia il ricordo di amici e colleghi di Toscano. La morte di Toscano ha suscitato decine di reazioni. Il calore dei colleghi del 61enne ha invaso il web. «Abbiamo lavorato insieme- afferma Rosaria Iuliano- per anni gomito a gomito in Medicina. La sua morte mi ha distrutta. È una cosa assurda. Non ricorderemo Alfonso non come un collega, ma come l’amico di tutti. Sempre sorridente e disponibile». Le testimonianze di affetto e di stima sono tante come quella dell’amico e collega, Benedetto Cannavacciuolo : «Caro Alfonso, trovo difficile descrivere quello che stiamo provando in questo momento. Mio amico da sempre, mio collega di lavoro, nostro amico di famiglia. Con te ho perso anche una parte di me che con te ha condiviso momenti indimenticabili. Mi mancheranno le nostre passeggiate sotto i portici, insieme al nostro amico Franco, le nostre sedute sulla fontana e le nostre risate. Aspettavo con ansia il tuo pensionamento perchè ero certo che avremmo condiviso insieme anche quest’altro pezzettino di vita. Sei stato un padre esemplare, quanto i tuoi figli hanno cercato di fare per te in questi giorni è stato l’esempio di quanto per loro sei stato importante. Eri entusiasta sia di Antonio che di Marina: dei successi dei nostri figli abbiamo sempre condiviso tutto».