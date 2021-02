Cava de’ Tirreni. Auto si ribalta fra la gente in pieno centro

Cava de’Tirreni, poteva essere una tragedia l’auto ribaltata in pieno centro esattamente in via Generale Sabato Martelli Castaldi nei pressi della Scuola Don Bosco a pochi passi da Corso Mazzini. Un auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata rischiando di travolgere anche i passanti. Gli occupanti sono rimasti intrappolati tra le lamiere mentre un capannello di persone ha cercato di prestare le prime cure. Sul posto oltre ai i Vigili del Fuoco anche le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.