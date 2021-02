Cava de’ Tirreni: amante si cala dal balcone per scappare dal marito della donna. Finito in ospedale

Notte di paura a Cava de’ Tirreni dove l’amante di una donna si è calato dal balcone per sfuggire dal marito. È accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 14 febbraio, quando l’amante in questione era a casa della donna – sposata – si è trovato nella condizione di dover scappare. Lo leggiamo su “L’Occhio di Salerno”.

L’uomo, anch’egli sposato, si trovava a casa dell’amante, una imprenditrice di Cava de’ Tirreni. Stavano trascorrendo insieme la serata di San Valentino quando il marito di lei, con fratello, padre e sorella della donna (con tanto di fidanzato al seguito) sono arrivati sotto casa della moglie. Quest’ultima ha negato la presenza dell’amante fino all’arrivo dei carabinieri e della polizia. In casa però, oltre alla donna, non c’era nessuno: neanche nell’armadio e sotto il letto.

Per non farsi trovare dal marito, l’amante si è calato dal balcone del secondo piano. Nella caduta però si è ferito e a quel punto, prima di essere trasferito all’ospedale in ambulanza, ha dovuto ammettere la vera motivazione della sua presenza.