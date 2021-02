Castiglione di Ravello, sabato 27 iniziano le vaccinazioni agli ultraottantenni

Costiera amalfitana. Sabato 27 febbraio cominceranno le vaccinazioni per gli ultra ottantenni al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello.

Sono state molte le richieste in Campania. È quanto emerso dai dati diffusi dalla Regione Campania sulle adesioni raccolte per la somministrazione dei farmaci per l’immunizzazione dal Covid alle persone con più di 80 anni, l’ultima categoria ritenuta “più a rischio” nell’ambito della campagna nazional