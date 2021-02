Castellammare: servizi sociali a supporto degli anziani per il vaccino

I servizi sociali a supporto degli anziani soli in attesa del vaccino anti-Covid. Con l’avvio delle prenotazioni online per il vaccino agli ultraottantenni, gli assistenti sociali del Comune di Castellammare di Stabia provvederanno a contattare, uno ad uno, gli anziani in carico ai servizi sociali, offrendo il loro aiuto nella compilazione della domanda sulla piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid.