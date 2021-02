Castellammare. Raid notturno al Comune, ladri in cerca di documenti

Incursioni notturne nelle sedi comunali, malviventi a caccia di documenti. Gli episodi che hanno fatto scattare l’allarme sono due a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Prima è toccato a Palazzo Farnese, sede principale del Comune, dove ci sono gli uffici del sindaco, l’ala consiliare, la presidenza e l’avvocatura. La notte seguente i ladri hanno preso di mira Palazzo Ancelle, sede degli uffici dei dirigenti comunali. L’area di azione è sempre la stessa, gli edifici si trovano l’uno alle spalle dell’altro , così Fiorangela d’Amora su Il Mattino di Napoli

L’ALLARME

La prima incursione è avvenuta presumibilmente nella notte tra martedì e mercoledì. A trovare i cassetti in disordine e gli armadietti aperti erano stati i dipendenti dell’avvocatura. Al primo piano di Palazzo Farnese, attualmente coperto per i lavori di ristrutturazione della facciata, qualcuno aveva messo a soqquadro i documenti. Nulla sembrava mancare dagli uffici e dell’episodio erano stati informati in un primo momento solo i vigili. Quando il giorno seguente è arrivata la segnalazione da Palazzo Ancelle su alcune porte forzate, i dirigenti comunali hanno collegato i due episodi. Così è stato allertato il commissariato locale guidato dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma, giunto in piazza Giovanni XXIII con gli agenti della scientifica. Sono stati fatti rilievi e foto dei cassetti rovistati, delle porte forzate e dei possibili percorsi fatti dai malviventi. Una documentazione completa in attesa di capire dai dipendenti se all’appello mancano fascicoli o pratiche.

Quello che è certo è che il malvivente, che potrebbe aver agito da solo, non ha portato via alcun oggetto di valore. Ma avrebbe anche potuto fotografare con il cellulare i documenti per i quali aveva deciso di introdursi nella sede comunale, oppure, non avendo trovato nulla, avrebbe deciso poi di provare presso gli uffici delle Ancelle. Per ora si tratta solo di supposizioni, mentre sembra certo che ad agire sarebbero state una o più persone, magari qualcuno che si sarebbe nascosto a Palazzo Farnese e aspettare che l’edificio si svuotasse per agire. Gli agenti stanno visionando le telecamere interne che avrebbero accertato la presenza di un’ombra. Circa l’obiettivo del tentato furto, gli agenti non escludono che si tratti anche del gesto di qualche disperato alla ricerca di soldi. L’apertura di cassetti e mobili fa pensare anche all’intenzione di trovare del contante o oggetti da poter rivendere.

IL COPRIFUOCO

Con le attività commerciali che chiudono alle 18 e il coprifuoco che scatta alle 20, la città di sera è ostaggio di bande di criminali. L’incursione all’interno dei palazzi comunali è solo l’ennesimo episodio sospetto, dopo le decine di furti avvenuti ai danni dei commercianti. Bottini esigui ma continui che avevano fatto scattare una vera e propria caccia al ladro seriale. Ed infine appena 72 ore fa l’ennesimo colpo nella notte, questa volta nel drive-in delle Antiche Terme da dove sono stati portati via circa 5.000 euro e 250 tamponi. Merce preziosa per una città che sta vivendo in pieno la terza fase e che ieri ha fatto registrare un altro picco di contagi con 80 positivi su 374 tamponi. Tra i nuovi contagiati ci sono tre piccoli tra i 2 e i 5 anni, otto ragazzi tra i 10 e i 17 anni e un 85enne. Superata la soglia dei 1500 positivi, Castellammare resta tra le città della provincia la più colpita.