La road map è chiara, la strada su Terme è tracciata. Stamattina si è tenuto un importante tavolo tecnico in videoconferenza con il Mise e la Regione Campania per il rilancio delle Terme di Stabia.

Un incontro che giunge all’esito di un percorso avviato nei mesi scorsi e che ha visto la partecipazione della segreteria tecnica del Mise con il dott. Nicola Cefali e degli assessori regionali Antonio Marchiello, Felice Casucci ed Ettore Cinque, allo scopo di giungere in tempi rapidi alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Mise e Regione, in cui ciascuno si assumerà impegni chiari e precisi per favorire la partecipazione degli operatori al bando per la privatizzazione della gestione delle Antiche Terme, coinvolgendo anche i lavoratori termali.