Covid a Castellammare di Stabia. “I dati sui contagi di oggi confermano ancora il trend che ha avuto inizio nell’ultimo fine settimana con decine di nuovi positivi tra cui molti in età scolare. La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 90 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) oggi 9 febbraio 2021. 81 di essi presentano sintomi della malattia, i restanti sono asintomatici”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Tra i nuovi contagiati – ha continuato Cimmino – ci sono venti piccoli tra i 3 ed i 10 anni e undici ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni. Tra i nuovi positivi anche un 82enne. Sono stati lavorati complessivamente 276 tamponi. 18, invece, i guariti, tra cui tre ragazzi di 10, 13 e 16 anni. Ricordo a tutti che, come previsto dall’ordinanza che ho firmato ieri, è prevista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio alle ore 18, ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari, la cui apertura è consentita fino alle ore 21, delle farmacie e delle parafarmacie.

Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 e fino alle ore 18. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario. L’accesso alla villa comunale e agli arenili nei giorni 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 febbraio 2021 è consentito dalle ore 6:30 alle ore 18, sempre nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento”.

Il sindaco Cimmino ha poi fatto una diretta: “Nessun timore di diffide o ricorsi. Non arretro di un millimetro. La salute dei bambini, dei ragazzi, degli anziani, di tutti i miei cittadini è per me e per tutta la mia amministrazione al primo posto”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Mi sono assunto una grande responsabilità, da sindaco e da massima autorità sanitaria cittadina, nell’interesse della salute dei bambini e degli anziani. La situazione a Castellammare di Stabia è complessa, il virus corre velocissimo. Firmerei l’ordinanza di ieri altre dieci volte”.