Castellammare, lunghe code alle antiche Terme per il tampone

Castellammare di Stabia. Tutti in fila per il tampone. Salgono i contagi, il virus si diffonde e si allungano le fila di chi è in attesa del test alle Antiche Terme. Peggiora la situazione di diffusione del contagio a Castellammare. All’ultimo bollettino sono quasi mille e duecento gli stabiesi con il Covid e si allunga anche l’elenco delle vittime. In media 400 i tamponi che vengono analizzati ogni 24 con un tasso di contagio superiore al 20%.

Una situazione in peggioramento a Castellammare se si guarda a quanto avviene, questa mattina, all’ingresso dello stabilimento delle Antiche Terme. Le auto in attesa arrivano fino alla Corderia, per aspettare il proprio turno bisogna impiegare ore. Da oggi entrano in funzione le norme restrittive anti Covid. Dalle 20 di sera, fino a domenica prossima, scatta il lockdown. Si potrà uscire solo per motivi di lavoro e salute.