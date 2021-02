Castellammare di Stabia, quattro giornate di screening gratuito con tamponi rapidi su prenotazione

Castellammare di Stabia. Tamponi rapidi su prenotazione: quattro giornate di screening gratuito in città. La lodevole iniziativa delle farmacie Lombardi prende il via domani, 25 febbraio, presso la farmacia Filoni di via Napoli 328.

Sarà un’occasione per sottoporsi gratuitamente ad un test antigenico per verificare, in appena 15 minuti, la presenza dell’infezione da Covid-19, che sarà caricata anche sul portale Soresa della Regione Campania. Per prenotare sarà possibile rivolgersi direttamente alle farmacie Lombard.i.

Ecco le tappe dell’iniziativa, che si svolgerà nei giorni stabiliti tra le ore 9.00 e le ore 14.00: