Castellammare di Stabia, nuove misure anti-Covid: scuole chiuse e negozi aperti fino alle 18.

Il sindaco Gaetano Cimmino ha firmato poco fa l’ordinanza valida per il periodo compreso da martedì 9 febbraio 2021 e fino a domenica 21 febbraio 2021, contenente le seguenti misure anti-Covid:

• la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado;

• la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell’infanzia e primaria (restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall’ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania);

• la chiusura degli asili nido comunali;

• la chiusura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio alle ore 18.00, ad eccezione dei punti vendita di generi alimentari, la cui apertura è consentita fino alle ore 21.00, delle farmacie e delle parafarmacie, che continueranno ad osservare il loro orario consueto;

• le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 e fino alle ore 18.00. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali, di cibi e bevande;

• la chiusura alle ore 18:00 degli esercizi aperti al pubblico in modalità self-service (distributori di bevande et similia);

• la chiusura alle ore 18.00 dei tabacchi, per i quali possono restare in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi;

• l’accesso alla villa comunale e agli arenili nei giorni 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 febbraio 2021 è consentito dalle ore 6:30 alle ore 18:00, sempre nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nei giorni 13, 14, 15, 16, 20 e 21 febbraio 2021 l’accesso alla villa comunale e agli arenili è consentito soltanto dalle ore 6:30 alle ore 8:30 per svolgere attività sportiva individuale.