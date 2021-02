Castellammare di Stabia, il Covid porta via Costantino Ricciardi. Le parole di dolore della moglie

Castellammare di Stabia piange un’altra vittima del Covid. Si tratta del commercialista Costantino Ricciardi, molto amato e conosciuto in città e da sempre impegnato a livello sociale. Ricciardi si trovava ricoverato presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli dove purtroppo ha perso la sua battaglia contro il Covid. La moglie Nellina Basile così lo ricorda con un post su Facebook: “Il mio adorato compagno di una vita, Costantino Ricciardi, è andato via lasciandomi per sempre nello sconforto più assoluto! Persona umile, disponibile, generosa, interessata al bene della comunità, punto di riferimento, un sicuro appoggio per tutti in caso di necessità… Mia guida, mio sostegno, mio tutto!!! Come farò senza di Lui? A chi mi rivolgerò? Chi mi sosterrà ? Chi mi incoraggerà? Dio mio dammi la forza e il coraggio di affrontare questa terribile prova!..”.