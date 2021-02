Castellammare di Stabia, il Covid-19 uccide madre e figlio a distanza di dieci giorni

Castellammare di Stabia. Il 55enne Ciro Cozzolino era deceduto dieci giorni fa a causa del Covid-19, dopo un breve ricovero e nonostante non fosse affetto da altre patologie. Ma la famiglia piange un’altra vittima del virus perché – come riporta “Il Corrierino” – anche la mamma di Ciro, la signora Anna Ottone, ieri sera ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus ed è deceduta all’età di 80 anni presso il reparto di terapia intensiva in cui si trovava ricoverata.

Tutta la città è provata da questa tragedia familiare che fa riflettere su quanto sia importante rispettare le norme finalizzate al contenimento del contagio non dimenticando che purtroppo la città di Castellammare registra un gran numero di casi positivi e di ospedalizzati.