Castellammare di Stabia, controlli per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. Controlli serrati in centro città per garantire il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Gli agenti di polizia municipale, coordinati dal comandante Antonio Vecchione, hanno presidiato ieri sera la città nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e contrasto ai trasgressori.

Sono stati controllati 20 esercizi commerciali, identificate 30 persone ed è stata elevata nei confronti di un uomo proveniente da un altro Comune senza valida motivazione, che ha violato le indicazioni della zona arancione. “Continueremo a monitorare, a presidiare, a sanzionare, insieme alla polizia municipale e a tutte le forze dell’ordine, e a svolgere una costante e quotidiana attività di controllo del territorio, senza sosta, per la tutela della salute di tutti i cittadini”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.