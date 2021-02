Castellammare di Stabia: carabinieri alla promessa di matrimonio. Quindici persone sedute al tavolo per festeggiare una promessa di matrimonio. Peccato che in tempi di pandemia e con le restrizioni in vigore per evitare la diffusione dei contagi, sia vietato. Tanto più se viene organizzata in una città come Castellammare che in provincia di Napoli è quella che conta il maggior numero di positivi.

La festa abusiva è stata fermata dai carabinieri della compagnia stabiese, agli ordini del capitano Carlo Venturini, nell’ambito dei controlli anti-Covid.

I militari sono piombati, ieri pomeriggio, in un hotel che di trova in villa comunale a Castellammare di Stabia e dopo aver ricostruito che ai tavoli non fossero accomodati ospiti della struttura, ma invitati a un banchetto per una promessa di matrimonio hanno provveduto a multarli. Per loro è scattata una sanzione da 400 euro a testa, ma il provvedimento è stato esteso anche ai titolari dell’albergo che sono stati diffidati: alla prossima infrazione scatterà la chiusura per cinque giorni.

Tantissimi i commenti d’indignazione sui social da parte di cittadini e commercianti che da settimane sono costretti a fare i conti con le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del contagio a Castellammare di Stabia.

Fonte Metropolis