Castellammare di Stabia, ambulanze in attesa per tutta la notte di un posto letto in ala Covid

Castellammare di Stabia. Continua lo stato di emergenza all’ospedale cittadino “San Leonardo” dove ogni giorno giungono in media una quindicina di persone positive al Covid e molti altri casi sospetti. Nel Pronto Soccorso si è provveduto ad aumentare i posti portandoli a sedici, ma ancora non bastano. Tre ambulanze – come riporta “Il Corrierino” – sono rimaste in attesa tutta la notte all’esterno del nosocomio aspettando che si liberasse un posto letto nell’ala Covid del Pronto Soccorso. I pazienti sono spesso costretti ad attendere ore prima di poter accedere al reparto di P.S.

Da domani sarà attivo il reparto di sub intensiva del Covid Hospital di Bosco permettendo di velocizzare i trasferimenti da Castellammare in modo da ridurre le attese all’ingresso del presidio ospedaliero stabiese.