Castellammare di Stabia, 168 nuovi positivi e 10 guariti.

“Contagi ancora in aumento, a breve nuovo confronto con le scuole. La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 168 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nei giorni 6, 7 ed 8 febbraio 2021. 102 di essi presentano sintomi della malattia, i restanti sono asintomatici”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Tra i nuovi contagiati – ha continuato Cimmino – ci sono sedici piccoli tra i 3 ed i 10 anni e nove ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni. Tra i nuovi positivi anche persone di età avanzata, nove persone tra gli 84 ed i 96 anni. Sono stati lavorati complessivamente 788 tamponi. 10, invece, i guariti, tra cui tre bambini di 4, 5 e 9 anni.

L’aumento dei contagi, come già accennato, di pari passo con l’amplificarsi di comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza di tutti, ci sta portando a prendere nuove decisioni. Aggiornerò per tempo la cittadinanza non appena possibile”.