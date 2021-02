Castellammare. Barbiere chiuso per Covid , i clienti lo sostengono “Torna presto campione” Il messaggio di augurio ad un barbiere chiuso per Covid a Castellammare. Contagiato il proprietario del negozio è a casa, in isolamento, e si sta curando dal virus. Ma i suoi clienti, dopo giorni di stop, hanno voluto fare sentire la loro vicinanza al giovane barbiere con uno striscione affisso sulla sua saracinesca. Un quartiere, quello di via Raiola in cui si registrano molti casi di Covid, come del resto quasi ovunque a Castellammare. Chiuso per Covid anche il bar accanto, da tre giorni. Ad informare la clientela lo stesso proprietario che ha pubblicato un messaggio su Facebook.