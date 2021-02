Casal Velino, tragico incidente stradale. Muore un bimbo di 4 anni

Tragedia a Casal Velino in località Verduzio. Erano circa le 13.30 di oggi quando una macchina è uscita improvvisamente di strada finendo in un canale adiacente alla carreggiata. Nel drammatico incidente ha purtroppo perso la vita un bambino di appena 4 anni che viaggiava insieme alla mamma ed alla sorellina, che sono invece rimaste ferite. L’auto, infatti, si sarebbe ribaltata ed il bambino probabilmentè è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Immediatamente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare poiché sarebbe morto sul colpo per il grave trauma dovuto all’impatto violento con terreno. La mamma e la sorellina sono state invece trasportate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Si suppone che la donna fosse andata a prendere i figli a scuola per poi ritornare a casa quando ha perso il controllo dell’autovettura. Ancora non si conosce il motivo che ha portato l’auto ad uscire di strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vallo della Lucania per effettuare i rilievi del caso che saranno utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.