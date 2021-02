Carnevale fra storia, tradizioni, ricette tipiche e curiosità

Il Carnevale è fatto di storia, tradizioni e curiosità, non solo di divertimento. Quest’anno il Carnevale è certamente diverso da quelli a cui siamo abituati. L’emergenza Covid ha cambiato tantissime abitudini e tradizioni ed anche il periodo di gioia e colore che va dal giovedì al martedì grasso risente fortemente di questa situazione. Quindi niente carri allegorici e niente feste che provocherebbero inevitabili assembramenti. Ma la voglia di festeggiare resta, pur nel rispetto delle norme anti-Covid. I bambini hanno indossato comunque il loro vestito di Carnevale anche solo per fare una rapida passeggiata in questa festività che è comunque dedicata principalmente a loro.

Un viaggio fra storia, tradizioni, ricette tipiche e curiosità

Il significato della parola Carnevale

La parola Carnevale deriva dal latino “carnem levare” ovvero “eliminare la carme”. Questo perché, nella tradizione cattolica, subito dopo il martedì grasso si celebra il Mercoledì delle Ceneri che dà inizio al periodo di Quaresima, ovvero quell’arco temporale di quaranta giorni caratterizzato da digiuno ed astinenza in preparazione alla Santa Pasqua durante il quale, soprattutto in passato, si evitava di mangiare la carne.

Storia ed origini del Carnevale

Anche se oggi il Carnevale si inserisce nella tradizione cattolica, per ritrovare le sue origini bisogna andare molto indietro nel tempo. Infatti ci si può ricollegare alle antiche festività come, ad esempio, i saturnali romani o le dionisiache greche. Nel passato il Carnevale diventava anche un’occasione per invertire l’ordine sociale e, anche se solo simbolicamente, il povero diventava ricco e viceversa.

Ed anche oggi il travestirsi con maschere rappresentanti personaggi di fantasia o della storia, è un modo per vivere qualche ora al di fuori della realtà quotidiana, divertendosi ed immaginando magari di essere dei supereroi o delle principesse.

Le tradizioni

Oltre alla sfera cattolica, di cui abbiamo già parlato, vi è anche quella legato all’aspetto laico per il quale il Carnevale significa divertimento. Sono, infatti, giorni in cui si susseguono diverse manifestazioni esterne per la gioia di grandi e piccoli. A Positano, ad esempio, ricordiamo ad esempio la tradizione quasi centenaria della Zeza di Montepertuso. E poi i carri allegorici, le sfilate e le feste in maschera, i tradizionali ed immancabili scherzi ed il lancio di coriandoli e stelle filanti. Ed è proprio il colore dei coriandoli che rappresenta l’essenza del Carnevale, ovvero la giocosità e la spensieratezza.

Come fare da soli un costume di Carnevale per i bambini

Per i più piccoli è obbligatorio indossare un bel costume carnevalesco. Nei negozi se ne trovano di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma se siete bravi nel fai da te sarà sicuramente divertente realizzare i costumi in casa, con i materiali che si hanno a disposizione e utilizzando la fantasia, facendosi aiutare anche dai propri bambini.

Ad esempio potete realizzare un costume da lumaca utilizzando della semplice carta da pacchi oppure costruire delle maschere e costumi con materiali di riciclo. Quindi con un occhio al portafogli ed uno all’ambiente.

Le ricetta della tradizione

Ma Carnevale non significa solo maschere ma anche tante prelibatezze culinarie sia dolci che salate, che spesso variano in base alle regioni. In costiera amalfitana, ad esempio, il piatto tipico che non può mancare è il migliaccio.

Tra i dolci più conosciuti e consumati in questo periodo ci sono sicuramente le chiacchiere, o frappe oppure bugie. Se volete cimentarvi a farle in casa vi riportiamo una fra le tante ricette, ovvero quella del libro “Frijenno Magnanno”, la “Bibbia” della gastronomia campana:

Ingredienti:

400 gr. di farina

80 gr. di zucchero

Un uovo intero e due tuorli

50 gr. di burro

2-3 cucchiai di acquavite o di liquore di anice

Arancia

Un pizzico di sale

Zucchero a velo

Procedimento:

Disponete la farina a fontana ed al centro mettere lo zucchero, le uova, il sale, il burro sciolto e l’acquavite. Lavorate bene la pasta, formate una sfera, copritela e lasciatela riposare per 30 minuti. Formate una sfoglia sottile con il matterello e, con un coltello o l’apposita rotella, ricavatene delle strisce sottili. In ognuna praticate qualche incisione per infilarvi la pasta ed ottenere svariate forme, oppure annodatele. Fate friggere nell’olio in piccole quantità, fatele scolare bene, passatele nello zucchero a velo.

Le maschere tradizionali nelle varie Regioni

Ogni regione italiana ha la sua maschera di Carnevale tradizionale, quella la rappresenta in tutto il mondo:

Abruzzo – Frappiglia

Basilicata – Rumit

Calabria – Giangurgolo

Campania – Pulcinella

Emilia Romagna – Dottor Balanzone

Friuli Venezia Giulia – Babaci, Kukaci, Pust

Lazio – Rugantino

Liguria – Capitan Spaventa

Lombardia – Meneghino

Marche – Musciolino, Papagnoco, Burlandoto

Molise – Tre folletti o Tre monaci

Piemonte – Gianduia

Puglia – Farinella

Sardegna – Mamuthones

Sicilia – Peppe Nappa

Toscana – Stenterello e Burlamacco

Trentino Alto Adige – Matoci, Schnappviechern

Umbria – Bartoccio

Valle d’Aosta – Le Landzette

Veneto – Arlecchino, Pantalone, Colombina, Rosaura e Brighella

Oramai mancano poche ore alla fine di questo Carnevale 2021. L’augurio più bello è che il prossimo anno si potrà tornare a festeggiarlo come da tradizione, tra carri allegorici, strette di mano ed abbracci lasciandoci alle spalle l’incubo Coronavirus. E le uniche mascherine che indosseremo saranno quelle da fatine, mostri e supereroi.