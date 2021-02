Carnevale a Positano: felice giorno di festa dalla Fondazione Asilo Infantile Luigi Rossi. Si conclude oggi, martedì 16 febbraio, la settimana di Carnevale del 2021. La Fondazione Asilo Infantile Luigi Rossi di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, augura a tutti un felice giorno di festa tramite delle fotografie che ritraggono i bambini con vari travestimenti.

Questo è soltanto uno dei tanti modi in cui la scuola coltiva le emozioni positive con cui i bambini vivranno nel futuro, che, come al solito, lascia che i bambini si esprimano in modo semplice e divertente.