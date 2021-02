Capri. Vie del mare, ecco la svolta: sì a una corsa in più nel golfo. Ci informa Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Pendolari, “sdoppiata” la corsa del mattino da Castellammare di Stabia e Sorrento. La capienza ridotta e il notevole numero di passeggeri che ogni giorno si imbarca alla volta dell’isola azzurra per motivi di lavoro ha portato da qualche giorno a “replicare” la corsa che precedentemente salpava dal molo stabiese e fermava lungo il viaggio a Sorrento per imbarcare il secondo drappello di pendolari.

Il fatto che il mezzo del mattino, restrizioni delle attuali ordinanze alla mano, partisse già pieno dalla “prima” tratta, ha portato ad una modifica del tabellino di marcia in modo da evitare che “il recupero” successivo dei pendolari sorrentini avvenisse troppo tardi penalizzando e ritardando il loro arrivo sui luoghi di lavoro isolani. E così ora il mezzo veloce da Castellammare di Stabia leva le ancore alle ore 6.30 e si dirige direttamente a Capri, per poi andare a Sorrento ed effettuare una corsa diretta Sorrento-Capri alle ore 7.25. Una sorta di doppia corsa che sta consentendo ad entrambi i gruppi di lavoratori pendolari di raggiungere in tempo utile lo scoglio di Tiberio e recarsi sul posto di lavoro senza ritardi, che in particolare per coloro i quali prestano la propria attività professionale in uffici pubblici e scuole, poteva essere particolarmente disagevole. Per il ritorno pomeridiano del mezzo per Castellammare di Stabia delle ore 17.45, invece, continuerà la “fermata” intermedia a Sorrento.

Confermate tutte le altre corse sulle sopracitate tratte previste dall’attuale piano orario. E quindi da Sorrento per Capri ci sarà ogni giorno la possibilità di imbarcarsi con i traghetti delle ore 7.45, 9.25, 14.40, 19.25 mentre con i mezzi veloci alle ore 7.25 (feriale), 8.30 (festivo), 8.45 (feriale), 13.30, 17.05 (feriale).

Da Capri a Sorrento ci sono le “navi” delle ore 7, 8.40, 13.35, 18.40 e i mezzi veloci delle ore 8 (feriale), 11.20, 15.20 (dal lunedì al venerdì), 15.28 (sabato, festivi), 17.45 (feriale). E per la corsa Capri-Sorrento-Castellammare di Stabia la corsa delle ore 17.45 viene “anticipata” alle ore 15.28 nei giorni festivi, mentre dal porto stabiese a Capri quella delle ore 6.30 la domenica “diventa” ore 8.10.