Capri, vaccini sull’isola: seconda chiamata per gli over 80. A fornire tutti i dettagli è Marco Milano, in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis. Seconda “chiamata” sull’isola azzurra per gli over ottanta non ancora vaccinati. I comuni di Capri e Anacapri, infatti, previ accordi con la direzione dell’Asl Na 1, hanno informato la cittadinanza isolana che per la giornata di oggi ci sarà un’ulteriore seduta vaccinale per coloro i quali non avevano aderito alla prima iniziativa della settimana scorsa. Il nuovo “vax day” sarà sempre alla Tendostruttura “San Costanzo” in località Palazzo a Mare, nella zona che sovrasta il borgo marinaro di Marina Grande oggi tra le ore 9 e il primo pomeriggio. A Capri il comune ha organizzato un servizio di navetta per raggiungere dalla piazzetta il punto vaccini e, su richiesta, i carrellini elettrici dei servizi sociali per le zone pedonali per le persone con difficoltà di deambulazione. Ad Anacapri il comune ha messo a disposizione bus che effettueranno transfert da “piazza della Pace” trasportando direttamente alla tendostruttura gli anacapresi over ottanta. I vaccinandi isolani regolarmente prenotatisi in piattaforma regionale e che non hanno potuto vaccinarsi nei giorni scorsi, hanno ricevuto nelle scorse ore una comunicazione via sms con l’indicazione oraria del loro appuntamento per sottoporsi alla seduta di questa mattina.