Capri, una vettura dall’ASL NA1 per assistenza ai pazienti con patologie psicologiche

Capri. Questa mattina sull’isola è arrivata una vettura inviata dall’ASL NA1 a seguita di richiesta da parte del sindaco di Capri Marino Lembo e del sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa. L’auto – come riporta Capripress – è entrata immediatamente in servizio e presterà assistenza domiciliare alle persone affette da patologie psicologiche che siano residenti in zone raggiungibili mediante strada carrozzabile in abitazioni dove è difficile recarsi sia con mezzi pubblici che a piedi. La vettura sarà destinata anche all’attività vaccinale ed è stata inviata dal manager Ciro Verdoliva dell’Asl NA 1 e dall’Unita Operativa di Salute Mentale diretta dallo psichiatra Francesco Blasi.