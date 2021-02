Capri, un nuovo centro medico nell’ex istituto alberghiero. Tutte le informazioni in un articolo di Metropolis firmato da Marco Milano. A Capri un medical center con piscina riabilitativa nell’ex scuola comunale di Marina Grande. La giunta municipale, guidata dal sindaco di Capri Marino Lembo, ha appena approvato una delibera con la quale si revoca un precedente dispositivo con il quale si destinava l’edificio di proprietà comunale che ha ospitato negli anni prima la scuola elementare e successivamente l’istituto alberghiero, a pochi metri dal borgo marinaro, a «Laboratorio didattico come impresa di applicazione alberghiera e accademia di eccellenza turistica», dando indirizzo, invece, di «destinare l’immobile di proprietà comunale alla creazione di una struttura sanitaria di tipo ambulatoriale e riabilitativa».

La decisione è stata presa dal “governo caprese” considerando, come si legge nel documento, che «risulta, da dati confermati, uno spostamento di abitanti dell’isola a recarsi presso strutture cittadine per esami diagnostici ematochimici e per immagini (Tac-Rmn), endoscopie, e terapie particolari, nonché di assistenza di riabilitazione, prestazioni, alcune delle quali, non erogate in quanto non previste dalle normative vigenti per i servizi sanitari destinati all’isola».

Una situazione che, come sottolineato nel dispositivo, «crea notevole disagio in particolare a pazienti non autonomi, che vanno trasportati con ambulanze, rese disponibili, nella maggior parte dei casi, da associazioni di volontariato (Croce Azzurra di Padre Pio e San Vincenzo de’ Paoli) con le notevoli immaginabili difficoltà, non escluse le frequenti interruzioni dei collegamenti marittimi per avverse condizioni meteo».

Una struttura sanitaria di tipo ambulatoriale, a chilometro zero, dunque, per venire incontro alle necessità della popolazione isolana.

Inoltre il futuro medical center dell’isola azzurra potrebbe avere anche una piscina riabilitativa al suo interno.

Per verificare la fattibilità del progetto è stato dato indirizzo all’ufficio urbanistica in riferimento alla compatibilità urbanistico- edilizia della destinazione dell’immobile e all’ufficio lavori pubblici proprio per la predisposizione di «un progetto di fattibilità – come si legge nel provvedimento approvato nell’ultima seduta di giunta comunale a Capri – che preveda la riqualificazione, ristrutturazione, adeguamento, ed ampliamento dell’immobile esistente, anche con previsione di una piscina riabilitativa».