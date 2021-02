Capri, stop alle corse: il maltempo blocca tutti i collegamenti. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis. Capri isolata e ancora vittima del maltempo. L’isola azzurra, ancora una volta, continua il suo periodo nero sul fronte dei collegamenti marittimi che a causa delle avverse condizioni meteo hanno subito nelle ultime ore sospensioni e annullamenti delle corse in programma. La giornata di ieri, dopo una mattinata “regolare”, ha visto la situazione peggiorare e così è iniziato il tam-tam tra pendolari per il rientro anticipato e forzato sulla terraferma prima della cancellazione di una serie di partenze sia verso la penisola sorrentina che a Napoli.

A sventare l’isolamento totale dal tardo pomeriggio di ieri è stata la “Caremar” che ha garantito tutte le corse con il traghetto sulla tratta Capri-Napoli.

E le previsioni non promettono nulla di buono anche in queste ore che potrebbero vedere la terra dei Faraglioni completamente isolata o comunque collegata solo con qualche corsa essenziale.

Previsti disagi per scuole e uffici pubblici che contano su gran parte di personale non residente, pendolare e proveniente da Sorrento, Castellammare di Stabia.

Rischio attività a ranghi ridotti questa mattina per cantieri dove era in programma manodopera in arrivo da Napoli.

Insomma, si prospetta un’altra dura giornata di possibili disagi e disservizi. Ovviamente, forti ripercussioni in particolare per i tanti pendolari della penisola sorrentina che si muovono lungo le vie del mare.