Capri/Sorrento: collegamenti marittimi in tilt, una sola corsa per i pendolari. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. A Capri continua la maledizione del maltempo. Ieri giornata “nera” sul fronte dei collegamenti marittimi che, confermando le avvisaglie dell’allerta meteo, hanno subìto uno stop quasi completo alle corse. L’unico viaggio da Capri per Napoli è stato effettuato alle 11 con il traghetto della Caremar, il Fauno, che trasporta oltre ai passeggeri anche merci e autoveicoli. Unica anche la corsa nel senso inverso, una traversata straordinaria alle 16 dal molo Beverello con direzione l’isola azzurra, come da piano che prevede nelle giornate di isolamento, una partenza pomeridiana per garantire almeno il collegamento essenziale tra le due località. In ogni caso in queste e nelle scorse ore le avverse condizioni meteo sono state caratterizzate da vento a raffica, oltre che da forti piogge e mare molto mosso. Il bollettino non promette nulla di buono anche per oggi e domani, anche se forse stamane il servizio tra Capri e la terraferma potrebbe vedere una parte degli aliscafi e dei mezzi veloci in attività, se, come sembra si dovesse registrare un miglioramento. Quadro più allarmante per domani, e comunque l’intera settimana sull’isola sino a questo momento sta subendo evidenti conseguenze dal punto di vista della routine per le attività negli uffici pubblici, nelle scuole di vario ordine e grado, nei cantieri, in conseguenza dell’impiego di forza lavoro, risorse umane e manodopera, proveniente dalla terraferma, in particolare da penisola sorrentina e zona stabiese ma anche da vari comuni del Napoletano.