Capri: sbarcati stamattina i primi mezzi per la realizzazione del centro vaccinale

Capri pronta per la campagna vaccini. Come leggiamo in un post di Movimento capresi uniti, entra nella fase operativa la campagna vaccini sull’Isola di Capri. Sono sbarcati stamattina i primi mezzi per la realizzazione del centro vaccinale che permetterà a partire da sabato prossimo di distribuire l’atteso medicinale a tutti gli over 80 che hanno prenotato la loro richiesta sulla piattaforma regionale.

Ricordiamo a chi non l’avesse ancora fatto di iscriversi al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.