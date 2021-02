Capri, ripartenza del turismo: un confronto con le imprese. I dettagli in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis a firma di Marco Milano. A Capri obiettivo turismo e ripartenza. Vertice sull’isola azzurra, ieri mattina, tra l’assessore regionale al turismo Felice Casucci, i rappresentanti delle due amministrazioni locali e gli operatori turistici.

Sul tavolo la prossima stagione e le collegate problematiche e criticità.

«La prima battaglia da portare avanti – ha detto Casucci – è quella sulla disciplina complessiva del turismo. Penso al tema dei trasporti che grida vendetta e che va assolutamente ripensato a brevissimo giro».

Rifacimento e riorganizzazione del molo Beverello e mezzi di qualità per raggiungere l’isola, inoltre, sono le priorità come ricordato dal sindaco Marino Lembo, che ha anche sottolineato come «dei protocolli seri contribuiranno a dare l’idea di un sistema isolano unito su tutti i versanti, tra cui quello turistico, sia esso alberghiero che extra». E sull’approdo napoletano è intervenuto anche il presidente di Federalberghi isola di Capri Sergio Gargiulo da sempre in prima linea per ottenere servizi, strutture e infrastrutture degne dell’ospitalità e della ricettività di Capri.

«E’ il momento giusto per definire le questioni dei trasporti marittimi e terrestri, in particolare quella del molo Beverello che è il biglietto da visita e la porta di ingresso alle isole – ha detto ieri durante l’incontro il numero uno degli albergatori – è necessaria anche una migliore organizzazione dei flussi turistici. Sono contrario al numero chiuso ma organizzare i flussi in arrivo è una necessità, soprattutto in relazione alla sicurezza. Sperando ovviamente che flussi in arrivo quest’anno ci siano realmente». Interlocuzione tra Regione, Comuni e categorie è stata auspicata dal vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta. «Cittadini e categorie aspettano soluzioni reali ai problemi, come quello del trasporto interno e marino e delle infrastrutture – ha detto – occorrono incontri che all’uscita ci diano un quadro operativo». Auspicata da parte di tutti la campagna vaccinale integrale per l’intero comparto turistico, è stata anche confermata, poi, la bontà della proposta delle zone a turismo prevalente fatta da Atex, rappresentata ieri al vertice da Sergio Federe presidente per la Campania e Graziano d’Esposito per l’isola di Capri.