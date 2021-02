Capri, interdetta al transito Via Pizzolungo a causa di un evento franoso

Capri. Nel pomeriggio di oggi si è verificato uno smottamento nella storica via Pizzolungo, la stradina che conduce ai Faraglioni ed all’Arco Naturale. Alcuni massi si sono distaccati dal costone roccioso che si trova proprio sulla stradina panoramica, fortunatamente senza provocare feriti. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha dato incarico all’ufficio tecnico comunale di effettuare immediatamente un sopralluogo per accertarsi della situazione ed è stata decisa l’interdizione al transito in via Pizzolungo per motivi di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica. Il primo cittadino ha incaricato, inoltre, l’ufficio tecnico di avviare i lavori di ripristino e sgombero dei massi caduti e di avviare gli interventi necessari per la messa in sicurezza della strada e dell’intera area.