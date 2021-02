Capri, iniziate le vaccinazioni per gli over 80: organizzazione, gentilezza ed efficienza

Riportiamo il post pubblicato da “Movimento Capresi Uniti” sulla sua pagina Facebook: «Organizzazione, gentilezza, efficienza: sono queste le espressioni più utilizzate da chi quest’oggi si è potuto vaccinare al centro allestito alla Tendostruttura San Costanzo. Il successo organizzativo dell’iniziativa si ripercuote in queste ore anche sui social dove vengono pubblicati i tanti messaggi di chi ha potuto apprezzare il valore di quest’Organizzazione. La signora VM dice: “Un grazie a tutti gli addetti ai lavori, ai medici, agli operatori sanitari e ai volontari della protezione civile, per l’impeccabile organizzazione, la gentilezza, l’umanità e la disponibilità che stanno prodigando in queste ore. Grazie a questa enorme macchina, che sta funzionando benissimo, il mio papà ora è felicemente vaccinato !”; Il Sig. FNC scrive: “Appena VACCINATO, esprimo il mio compiacimento per l’organizzazione sanitaria e la efficienza delle strutture sussidiarie disposte dal Comune, dal trasporto all’accoglienza! Un plauso anche alla Protezione Civile… che si prodigava al punto di proteggere dalla pioggia battente i Vaccinati in uscita accompagnandoli con l’ombrello sino al pullman che li avrebbe riportati a casa!”.

A proposito dell’efficiente macchina della Protezione Civile e dei volontari del Comune di Capri va evidenziato il capillare impegno di uomini oltre che dei mezzi: sono in servizio permanente infatti ben tre pulmini turistici oltre che un taxi di supporto, oltre che i carrellini elettrici per le aree pedonali, a servizio dei vaccinandi. Non ultimo infine va evidenziata la preziosa ed essenziale presenza delle Forze dell’ordine che hanno coordinato la regolarità e la sicurezza del servizio».