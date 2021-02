Capri, iniziano le vaccinazioni per gli over 80 contro il Covid-19

Il Movimento Capresi Uniti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Ci siamo! Inizia la vaccinazione e inizia, al di là di ogni fake news e polemica, direttamente sul nostro territorio. Sabato 13 e domenica 14 saranno i primi due giorni in cui avverrà la somministrazione dei vaccini per gli over 80 in un’apposita struttura allestita al Centro Congressi, a via Sella Orta 3. La decisione della data stamattina dopo Il sopralluogo operativo effettuato dal Direttore Generale dell’ASL NA1 Centro Ing. Ciro Verdoliva con i suoi tecnici che, unitamente al Sindaco Marino Lembo e al Consigliere Delegato alla Sanità Bruno D’Orazi, hanno fissato la sede delle vaccinazioni non prima di aver verificato il rispetto di tutte quelle prerogative necessarie all’effettuazione di questa essenziale e delicata funzione.

Ora si confida nell’adesione dei cittadini che hanno compiuto 80 anni o che li compiranno entro il 2021, a cui è destinata questa prima fase di vaccinazione e che devono semplicemente iscriversi sulla Piattaforma Regionale. Successivamente alla registrazione, sarà loro comunicato attraverso SMS al numero di cellulare indicato (personale o di un parente) il giorno e l’orario della convocazione.

Questo è il link dove registrarsi: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Per coloro i quali non dovessero essere in grado di recarsi al Centro indicato, sarà organizzata la vaccinazione a domicilio. Vaccinarsi è essenziale e doveroso e Capri è pronta ad iniziare proprio dalle fasce più deboli ed esposte».