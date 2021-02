Capri ed il tennis ancora una volta rappresentano un binomio vincente di livello mondiale grazie ai due testimonial storici di Capri Watch.

Eccellente risultato per l’Italia del Tennis, che superando la Spagna in semifinale si è qualificata per la finale dell’Atp Cup. Torneo fra nazioni che vede partecipare tutti i più forti giocatori del mondo, con un format simile alla Coppa Davis, che quest ‘anno causa pandemia si svolge esclusivamente a Melbourne in Australia.

Dopo aver superato brillantemente nel girone eliminatorio importanti compagini quali Austria e Francia, i nostri beniamini hanno in semifinale sconfitto la Spagna di Rafa Nadal, ed ora li attende il match point per il trofeo contro la Russia.

L’Italia ha usufruito in singolare delle vittorie di Fabio Fognini, storico partner Capri Watch (n. 17 Atp) su Carreno Busta (n. 16) e Matteo Berrettini, attuale Testimonial Capri Watch (n. 10 al mondo) su Bautista Agut ( n. 13).

I nostri tennisti affronteranno per il titolo domani il duo di top ten della Russia Rublev (n. 8) e Medvedev (n. 4)

Oltre a Matteo Berrettini, che in questa edizione della Coppa ha agevolmente battuto in 2 set il numero 3 del mondo Thiem e il numero 11 Monfils, spiega il CEO di Capri Watch Silvio Staiano, nella nostra brillante scuderia dei testimonial spicca anche il nome del famoso tennista italiano Lorenzo Sonego, che attualmente è piazzato al n. 34 della classifica ATP.

