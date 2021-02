Capri, corse dei bus potenziate per il trasporto degli studenti. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis. Autobus “speciali” per l’orario scolastico e riapertura in piena sicurezza per l’istituto Axel Munthe dell’isola di Capri. Il ritorno della didattica in presenza al 50 per cento si sta svolgendo in assoluta regolarità con l’istituto che ha organizzato l’ingresso in due fasce orarie, alle ore 8.30 per gli studenti del professionale alberghiero e dei servizi commerciali e alle ore 9.30 per i licei, classico e scientifico, mentre c’è stato un potenziamento delle corse dell’autobus di servizio pubblico dell’Atc, che sia da Marina Grande che dal capolinea di Capri hanno implementato le partenze in corrispondenza con l’orario di ingresso degli studenti e dei docenti, molti dei quali pendolari, provenienti dalla terraferma.

Un piano straordinario varato dopo il vertice tra le due amministrazioni comunali isolane e i rappresentanti dell’azienda del trasporto pubblico che prevede più corse per “consentire l’ingresso in aula con maggiore sicurezza ed evitando al minimo le possibilità di assembramenti” come hanno spiegato dal gruppo di maggioranza Capresi Uniti dell’amministrazione comunale di Capri. Dopo la prima settimana una «verifica consentirà di valutare – hanno fatto sapere se le nuove corse sono sufficienti valutando la possibilità di poter rimodulare gli orari in base a precise e specifiche nuove esigenze». Per gli anacapresi, invece, arrivo direttamente a piedi a scuola, visto che la sede dell’istituto è in via Pagliaro, a pochi passi dal centro storico del comune alto. A dare il benvenuto è stata la preside dell’Axel Munthe, Antonella Astarita che ha ricordato a tutti il rispetto delle regole e delle precauzioni dettate dal protocollo sanitario per un corretto andamento delle ore di lezione nelle aule augurandosi che si possa proseguire con la didattica in presenza tanto attesa dagli studenti capresi ed anacapresi che hanno fatto, ieri, il loro rientro con una turnazione alternata che prevede per ogni classe nei giorni dispari la prima metà in ordine alfabetico e per i giorni pari la restante parte, e “inversione” la settimana successiva.