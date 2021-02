Capri, chiesti più controlli per trasporti marittimi e terrestri: «Evitare gli assembramenti».

In considerazione degli ultimi sviluppi che hanno portato la Regione Campania ad essere inserita in zona arancione, i Sindaci dell’isola hanno inviato una nota congiunta alle Autorità Preposte ed alle Aziende di Trasporto sia marittime che terrestri per concordare una strategia comune nel contrasto alla diffusione del Covid-19 sull’isola, si legge.