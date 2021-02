Capri, alla tendostruttura “San Costanzo” la sede per le vaccinazioni anti covid-19

Capri. Il Movimento Capresi Uniti, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Sarà la Tendostruttura San Costanzo la sede per la vaccinazione anti-covid! Seguito accordi con la Direzione Sanitaria dell’ASL Napoli 1 Centro, per esigenze di carattere tecnico ed organizzativo, il punto vaccinale anti Covid-19 per gli over 80 e, successivamente, per tutte le altre categorie interessate, viene attivato presso la Tendostruttura “San Costanzo”, in località Palazzo a Mare, a partire da sabato 13 febbraio prossimo. Per raggiungere la sede è stato predisposto un efficiente servizio di navetta con bus privati che partiranno da Piazza Strina e un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali disponibili dalle zone alte e da altre zone interne in caso di problemi di deambulazione. Prevista inoltre la preziosa assistenza da parte dei Volontari della Protezione Civile.

Per prenotare il servizio di trasporto e qualsiasi informazione è attivo il n.tel. 0818386201 dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle ore 16.00 alle 18.30 di tutti i giorni».